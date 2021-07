Jost Höpler: Der „Alte, der es nicht lassen kann“

Die Geschichte von Jost Höplers Gemischtem Satz vom Nussberg ist außergewöhnlich. Der Weingarten des „WiraWåxt“ wurzelt in der Monarchie.

Begeisterung sieht anders aus. „Meine Frau hätte mich gern psychiatrieren lassen, mein Sohn hat es lustig gefunden“, erinnert sich Jost Höpler. Soeben hatte er seiner Familie eröffnet, dass er mit seinen 80 Jahren wieder Weinbauer werde. Das hatte er zwar ein Leben lang schon getan, aber die Rieden im burgenländischen Breitenbrunn längst an Sohn Christof übergeben. „In meinem Ruhestand hab ich ihm noch ein bisserl in fernen Märken geholfen, aber der Weingarten ging mir ab.“ Aber da war ja noch eine Rebanlage in Wien, genauer gesagt in der „Unteren Schoß“, einem der Filetstücke des Nussbergs. Und ihn sollte Höpler als „Jungwinzer“ mit 80 Lenzen wiederbeleben.