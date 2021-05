Unfälle von Kindern – mehr als ein kleines Aua

Drucken

Hauptbild • Kleinere Verletzungen sind Teil der Lebenserfahrung. Bei größeren Gefahrenquellen ist freilich Vorsicht geboten. • Getty Images/Westend61

Wie lassen sich schwere Unfälle bei Kindern und Jugendlichen vermeiden? Im Forschungszentrum für Kinderunfälle am Campus der Med-Uni Graz arbeitet ein Team von Wissenschaftlern an der Unfallprävention von morgen.

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der nicht tödlich verunglückten Kinder und Jugendlichen ist im ersten Coronajahr, also von Ende Februar 2020 bis Ende Februar 2021, um rund 30 Prozent zurückgegangen. Jene der tödlichen Verkehrsunfälle 2020 sogar um 80 Prozent. Wohl wegen der Lockdowns starb kein Kind bei einem Unfall auf dem Schulweg. Doch die kürzlich veröffentlichten Zahlen zeigen auch, wie sehr sich vor allem die Zehn- bis 14-Jährigen in ihrem Freizeitverhalten einschränken mussten – und dadurch physisch und psychisch litten. „Diese Gruppe war am heftigsten betroffen, Kleinkinder bis vier Jahre am wenigsten. Sie konnten mehr oder weniger so weiterleben, wie sie es gewohnt waren“, sagt Peter Spitzer, wissenschaftlicher Leiter des vor zehn Jahren gegründeten Forschungszentrums für Kinderunfälle an der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie in Graz.