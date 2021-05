Lunz am See: Im Gleitflug über den Urwald

Der reale Urwald im Wildnisgebiet ist in im "Haus der Wildnis" in greifbarer Nähe.

Das Haus der Wildnis steht mitten in der Zivilisation, und ist doch Teil des größten Urwalds Mitteleuropas; der steht unter Schutz und liegt in der steirisch-niederösterreichischen Grenzregion.

Wenn die umklammernden Bänder nicht mehr zu spüren sind und sich in der Magengrube die Leichtigkeit ausbreitet, dann beginnt die Wildnis. Aber Wildnis bedeutet auch ein Verlassen des Gewohnten, deshalb ist die Leichtigkeit nicht ganz ohne Beigeschmack. Oder ist es doch die Ahnung der Schwerelosigkeit, der zu vertrauen, sich ihr anzuvertrauen schwerfällt? Nur anfangs schwerfällt! Denn es dauert nur wenige Augenblicke und die Unsicherheit verfliegt, weil man fliegt. Wie automatisch lassen die Finger die Halterung los und ganz selbstverständlich heben sich die Arme, strecken sich vom Oberkörper, so als wären es Flügel, und wiegen den Körper in die Flugbahn.

Flugbahn? Nicht ich fliege da über den Wald, knapp über den Baumkronen, eingehüllt von einer sich ständig wandelnden Wolke, die das Rauschen des Windes mit den nuancierten Tönen der Natur durchmischt, und schwebe dahin, während sich darunter das Tal ausbreitet und sich plötzlich die Wipfel wieder nähern. So, als müssten als nächstes die Greifer zupacken.

In Wirklichkeit ist es der Habichtskautz, der fliegt. Oder vorgibt zu fliegen – denn es ist ein virtueller Vogel, der sich da für den Rollentausch zwischen Mensch und Tier zur Verfügung stellt. Die Virtual-Reality-Kamera hängt im „Haus der Wildnis“, das mitten in der Zivilisation steht, im Zentrum von Lunz am See. Mit High Tech in den Urwald.

Pleite der Investoren, Chance für die Wildnis

Wo heute die Begegnung mit der unberührten Natur möglich ist, hatten vor mehr als zehn Jahren italienische Investoren ein Projekt durchziehen und vis-à-vis der Kirche ein Hotel hochziehen wollen, um Lunz am See an den Kreislauf der Tourismus-Maschinerie anzuschließen. Doch der Pulsschlag wurde schwächer und war bald nicht mehr zu spüren. Die Investoren waren pleite, im Zentrum von Lunz am See blieb die Baulücke.

Ehe sich die Wildnis meldete, konkret das nahegelegene Wildnisgebiet. Es besteht in Niederösterreich seit 19 Jahren und seine Ausdehnung auf die steirische Seite ist vor wenigen Wochen fixiert worden (die entsprechende Verordnung ist bis 10. Juni in Begutachtung), das Gebiet nennt sich jetzt „Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal“.

Seit der Eiszeit unberührt

Kern dieses Wildnisgebietes ist der Rothwald, der seit der letzten Eiszeit frei von menschlichem Eingriff ist. Das Gebiet ist von der internationalen Naturschutzbehörde IUCN in der Kategorie 1a und 1b eingestuft – die strengsten Schutzkategorien. „Schutz“ bedeutet nicht, dass ein Zustand konserviert wird, sondern, dass das Gebiet geschützt wird vor Eingriffen.

Das bedingt, dass es hier, in der Kernzone, im Urwald keine Wanderwege gibt und keine Klettersteige. Es gibt geführte Touren im Gebiet um den Rothwald. Der Wald in der Nähe, also knapp außerhalb des Urwaldes, lässt ahnen, wie der Urwald wohl aussehen mag: verwachsen, kaum begehbar. Die Natur vermittelt, dass sie die Oberhand zu behalten gedenkt.

Klimakrise konkret

Greifbar wird der Urwald im „Haus der Wildnis“, das vor einer Woche eröffnet worden ist: Der Bau aus Naturstein und vor allem viel Holz steht dort, wo sich früher die Baulücke aufgtean hat. In ihm zeigen zwei überdimensionierte Aquarien, wie sich die Klimakrise konkret auswirkt. Der See ist bekannt durch sein auch im heißesten Sommer erfrischendes Wasser, aber das Steigen der Durchschnittstemperatur (in den Alpen eineinhalb bis zwei Grad Celsius) ist auch hier zu erkennen. Wasser, das in 20 Jahren um weniger als zwei Grad wärmer geworden ist, bewirkt, dass sich das Leben unter der Oberfläche gründlich verändert hat – andere Fische, mehr Bewuchs. Klimakrise auf einen Blick.

Das Leben unter den Füßen

Ein paar Schritte weiter lässt sich das Leben der Bäume spüren. Dort, wo die Hotel-Investoren wohl den Wellness-Bereich platziert hätten, sind keine Fliesen, sondern es ist Buchenholz verlegt. Eingelegte Lichterketten zeigen, wie Bäume kommunizieren. Es erschließt sich auch, wie breitgefächert das Leben unter den Füßen ist – eine Welt für sich, die Basis für die Welt darüber ist.

Der Rothwald hat Glück gehabt. Er wächst an unzugänglichen Gebirgsformationen und ist abgelegen. Forstwirtschaft war deshalb nie interessant. Hier lässt sich ein Ausflug in eine Welt machen, die nur wenige kennen, die noch weniger Menschen vertraut ist und deren Schutz jetzt wieder im Zeitgeist liegt. Für das Wildnisgebiet ist das Episode. Für uns Menschen ein Erlebnis.

Das Haus der Wildnis ist täglich von 09.00 bis 17.00 geöffnet, Dienstag ist Ruhetag. Die Homepage bietet unter anderem eine 3 D-Führung durchs Haus, virtuelle Lehrpfade, Sachthemen und schließlich auch einen Überblick über die Geschichte dieses Gebiets. Infos über über die Tickets.