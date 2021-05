Letzte Ausfahrt Russland

Nach dem Total-Krach mit dem Westen sucht Lukaschenko Rückendeckung beim Kreml. Dessen Position ist nun komfortabel wie nie.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr kam Alexander Lukaschenko am Freitag auf dem Flughafen der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi an. Schon im Februar und zuletzt Ende April war er in Sotschi mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, zusammengetroffen. Die Gespräche der beiden finden stets hinter verschlossenen Türen statt, über den konkreten Inhalt und die Ergebnisse gibt es kaum Informationen für die Öffentlichkeit. Auch dieses Mal verlautete der Kreml bereits vor dem Treffen, dass keine Presseerklärung vorgesehen sei.