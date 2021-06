Florentina Holzinger: Kontrolle über den eigenen Körper

Drucken

Hauptbild • Florentina Holzinger trainiert derzeit mit Hürdenlauf für eine neue Performance. • Carolina Frank

Sie gilt als feministische Galionsfigur der Tanzszene. Aber Florentina Holzinger will kein Moralapostel sein.

Es ist schnell gegangen. 2011 wusste man noch nicht, worauf man sich einlässt, wenn man in ein Stück von Florentina Holzinger ging. Einmal abgesehen vom Titel. „Kein Applaus für Scheiße“ wurde von der Kritik für seine „pure Großartigkeit“ und das „künsterlische Draufgängertum“ gelobt und markiert den Ausgangspunkt eines steilen Aufstiegs, der die unerschrockene Wienerin zur feministischen Galionsfigur der österreichischen Tanzszene machte. In ihren unkonventionellen Stücken kennt sie keine Berührungsängste: Klassischer Tanz trifft Kampfsport, filmreife Stunts treffen auf akrobatische Zirkusmomente. Zuletzt stellte sie nur Frauen auf die Bühne.

Brutale Szenen. Mittlerweile ist sie mit ihrer Arbeit, die sich gegen tradierte Körper- und Frauenbilder wendet, in den luftigen Höhen eines Berliner Theatertreffens und der Wiener Festwochen angelangt (für deren Eröffnung sie einen Festzug mit schlagkräftigen Frauen und zerbeulten Autos beisteuerte) und spielt an traditionellen Häusern wie dem Stadttheater München. Wie man dort die nackten Performerinnen, literweise Blut und brutale Szenen verkraftet? „Ich nenne dieses Publikum den Silver Lake – wegen der Haarfarbe. In dieser Altersklasse sind Theaterbesucher sehr respektvoll.“ Und sie lesen das Programm. „Die wissen, worauf sie sich einlassen. Aber seit wir mit Blut arbeiten, kippen Leute um. Die rennen nicht raus, die werden rausgetragen.“

Dabei hätte sich Holzinger nie gedacht, überhaupt je Stücke zu kreieren. Eigentlich wollte sie tanzen. Doch keine Tanzakademie wollte sie nehmen. Bis sie in der School for New Dance Development in Amsterdam landete – in der Abteilung Choreografie. „Ich habe vorher nicht in Erwägung gezogen, dass es möglich ist zu choreografieren, ohne Tanztechnik und ohne viel Bühnenerfahrung zu haben. Aber das hat die Art beeinflusst, wie ich Shows mache – relativ losgelöst von irgendwelchen Mustern.“

Im Studium habe sie dann eine „gewisse Faszination“ für den klassischen Tanz der frühen 1920er-Jahre entwickelt, für „die schrägen Vögel wie Vaslav Nijinsky, wo wir uns gespiegelt haben“.

"Als junge, experimentelle Choreografin zu einem der bürgerlichsten Festivals eingeladen zu sein – thats hell!" Carolina Frank

Die Ballettwelt mit ihrer Reglementierung der Körper und ihren tradierten Narrativen reizte Holzingers Widerstandsgeist. Vor allem die Frauenrollen. Immer wieder greift sie in ihren Inszenierungen Themen des klassischen Balletts auf, in „Apollon“ (2017) oder ihrem Erfolgsstück „Tanz“ (2019). „Dabei hat es sich so ergeben, dass viele Dinge, von denen ich dachte, dass sie eigentlich normal sind, neu rezipiert wurden. Zum Beispiel dass man auf der Bühne Frauen sieht, die sehr in Eigendirektion scheinen und Kontrolle über ihren eigenen Körper haben, aber auch reflektiert und humorvoll damit umgehen können.“

Vor allem an traditionellen Häusern, durch die noch der Wind patriarchischer Hierarchien weht, sei es wichtig, so etwas zu zeigen. „Aber ich will auch nicht der Moralapostel für Feminismus sein.“ Holzinger bringt Inhalte auf die Bühne, hinter denen sie persönlich steht, und sie bringt ihre Erfahrungen als Frau mit. Sie nimmt das Fitnessregime aufs Korn, die Diäten, das Schönheitsideal. „Im Vergleich zu dem, was die Nullachtfünfzehn-Frau über sich ergehen lässt und für vollkommen normal erachtet, finde ich das, was wir auf der Bühne mit unserem Körper machen, total harmlos. Nichts gegen das Aufspritzen, aber das ist ja ein extremer Umgang mit dem Körper und exaltierter, als wenn man sich einen Nagel in den Kopf haut.“ Wobei: Wenn sich Holzinger einen Nagel in die Nase hämmert, tut schon das Zuschauen weh.

Womit wir wieder beim Blut wären, das die Choreografin auch als Inspirationsquelle schätzt. „Ich hoffe immer, dass so ein Splatter-Horror-Film mehr mit meiner Show zu tun hat als ein abstraktes minimalistisches Gemälde – oder nein: Ich hätte auch gern, dass meine Show mit so einem Gemälde etwas zu tun hat.“ Warum aber ist Blut für sie von so großer Bedeutung? „Das Blut ist mit dem Ballett ins Spiel gekommen. Als Gegensatz zu diesem formellen Tanz, wo es sehr ums Äußerliche geht, um die Wahrung der Illusion, dass alles leicht ist. Man sieht ja nicht, dass die Ballerina schwitzt und in den Spitzenschuhen blutige Füße hat.“ Holzinger zeigt, was nicht sichtbar sein soll. Sie interessiert sich auch mehr für das Training, die Disziplinierung des Körpers als für das, was dabei herauskommt. Und wie trainiert sie? „Ich tanze nur in meinen Shows oder in Clubs. Ansonsten mache ich funktionelles Training und Work-out, auch Gewichtheben.“

„Wir Tänzer sind damit beschäftigt, der bloßen Materialität des Körpers zu entkommen.“

Totentanz. Als wir Holzinger zum Interview treffen, arbeitet sie gerade an einem neuen Stück und trainiert dafür Hürdenlauf und Stabhochsprung. Für „A Divine Comedy“ hat sie sich von Dantes „Göttlicher Komödie“ inspirieren lassen. Das Stück soll bei der Ruhrtriennale 2021 uraufgeführt werden. „Als junge, experimentelle Choreografin zu einem der bürgerlichsten Festivals eingeladen zu sein – that’s hell!“, lacht sie. Und dann noch mit einem so theatralen Thema wie der Verhandlung von Leben und Tod.

„Als Verfechterin des Tanzes im Gegensatz zum Theater spielt für mich Transzendenz eine wichtige Rolle. Wir als Tänzer sind damit beschäftigt, der bloßen Materialität des Körpers zu entkommen. Auch wenn’s nur mental ist.“ Für das Stück habe sie sich viel mit dem Thema Totentanz beschäftigt. Es geht um Alter, Verfall, Sterben, Transzendenz und die Vorstellung von Hölle und Paradies. „Das sind ja uralte, megakatholische Konzepte, die Teil jeglicher Popkultur sind, die die ,Göttliche Komödie‘ referiert.“ Und es sind Konzepte, die an die Endlichkeit erinnern. „Jetzt, wo ich 35 bin, ist der Augenblick da, wo man darüber nachdenkt: Sollte man seine Eizellen einfrieren lassen oder ist das egal? Wäre es okay, wenn man jetzt sterben würde, oder hätte man dann ein zu kurzes Leben gehabt?“