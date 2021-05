Ein neues deutsches „Bürokratiemonster?“

Die Große Koalition vereinbart auf den letzten Metern zwei Vorhaben mit hoher Symbolkraft. Die Frauenquote in Vorständen kommt. Und auch ein Lieferkettengesetz, das Branchenvertreter irritiert.

Berlin. Als Helmut Kohl in den Neunzigern ein unverbindliches Frauen-Quorum in der CDU einführen wollte, hielt Angela Merkel davon nichts. Kohl, verriet Merkel einmal, musste sie erst „anstupsen“. Es hätte ja seltsam ausgesehen, wenn just die CDU-Frau im Kabinett die Pläne des konservativen CDU-Kanzlers boykottiert hätte. Quoten für die Wirtschaft lehnte Merkel aber auch danach lang ab. Erst im Spätherbst ihrer Kanzlerschaft wendete sie. Seit Freitag steht fest: Deutschland bekommt eine Frauenquote in Vorständen. Auch an einer anderen Front gab es einen Durchbruch: Das umstrittene Lieferkettengesetz kommt: Größere Unternehmen sollen dafür sorgen, dass entlang ihrer Lieferketten Mindeststandards an Menschenrechten eingehalten werden.

Die zwei Vorhaben verbindet, dass sie jahrelang umkämpft waren, dass sie dann schon im Grundsatz paktiert waren und dann wieder zu scheitern drohten und dass sie nun gleichsam in letzter Minute – im Herbst wird gewählt – doch noch beschlossen werden sollen. Eine weitere Parallele: Beides sind auch Herzensanliegen der SPD.