Hacker nutzen die Coronakrise für Angriffe

Die Pandemie hat nicht nur die Digitalisierung beschleunigt, sondern auch unsere Wirtschaft angreifbarer gemacht. Vor allem die Industrie wurde dreimal so oft Opfer von Datendiebstahl oder Erpressung.

Es waren apokalyptische Szenen, die sich Anfang Mai in den USA abspielten: Politiker riefen den Notstand aus, vor den Tankstellen bildeten sich lange Schlangen, einige Autofahrer leerten Benzin in Müllsäcke, um sich eine Reserve zu sichern. Der Grund: Die Colonial Pipeline war gehackt worden. Die von Houston nach New York verlaufende Röhre versorgt rund 50 Millionen Amerikaner und verteilt 45 Prozent des an der Ostküste benötigten Treibstoffs.