Erneuter Vulkanausbruch im Kongo war Fehlalarm

Ein Flugzeug sei über die Flanken des Vulkans Nyamulagira geflogen und habe keine Eruption festgestellt

Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sei ein weiterer Vulkan ausgebrochen, meldete das Ministerium am Samstag auf Twitter. Kurze Zeit entpuppte sich die Nachricht allerdings als Fehlalarm: Ein Flugzeug sei über die Flanken des Vulkans Nyamulagira geflogen und habe keine Eruption festgestellt. „Es hat sich eher um intensive Verkohlung von Holz in Holzkohle gehandelt, deren Rauch als vulkanische Aktivität wahrgenommen wurde", schrieb das Ministerium für Kommunikation auf Twitter.

Das Ministerium hatte zunächst eine Eruption geringer Intensität an der Nordflanke des Nyamulagira gemeldet. Der Vulkan liegt nördlich des Nyiragongo, der seit Tagen die Millionenstadt Goma in Angst und Schrecken versetzt. Der Militärgouverneur der Nord-Kivu-Region hatte am Donnerstagmorgen die Räumung von zehn Bezirken der Stadt angeordnet. Zehntausende Menschen mussten teilweise unter freiem Himmel übernachten.

