Boris Johnson heiratete heimlich

Selbst hochrangige Mitarbeiter des Premierministers hätten nichts von den Hochzeitsplänen gewusst, berichten Medien.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Samstag seine Verlobte Carrie Symonds in einer geheimen Zeremonie in der Westminster Cathedral geheiratet, wie die Zeitungen The Sun und Mail on Sunday berichteten. Eine Sprecherin von Johnsons Büro in der Downing Street wollte sich nicht zu den Berichten äußern.

Laut Sun-Bericht wurden die Gäste in letzter Minute zur Hochzeit eingeladen und die Kirche für die halbstündige Zeremonie komplett abgeriegelt. Selbst hochrangige Mitarbeiter in Johnsons Büro hätten nichts von den Hochzeitsplänen gewusst, heißt es.

Für die gläubige Katholikin Symonds ist es die erste Ehe, für Johnson die dritte. Seine im Jahr 1987 mit Allegra Mostyn-Owen geschlossene Ehe ließ er sechs Jahre später annullieren, um Marina Wheeler zu heiraten. Mit ihr hatte der konservative Politiker vier Kinder. 2018 trennte sich das Paar. Die Scheidung erfolgte aber erst Anfang 2020, kurz bevor Johnsons Verlobung mit Symonds bekannt wurde. Die Hochzeit hätte eigentlich erst im Juli 2022 stattfinden sollen.

Vor Johnson hatte nur ein Premierminister - Lord Liverpool im Jahr 1822 - im Amt den Bund der Ehe geschlossen. Liverpool heiratete, nachdem seine Frau ein Jahr zuvor gestorben war. Um einen Premierminister zu finden, der sich wie Johnson während seiner Amtszeit scheiden ließ, muss man sogar noch weiter in der Geschichte zurückgehen - und zwar bis Augustus FitzRoy, der von 1768 bis 1770 amtierte.

(APA)