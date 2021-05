Junge Sportler kennen sich mit Alkohol aus

Der OGH verbietet einer Sportstätte, sich in Anlehnung an „Absolut Vodka“ zu vermarkten. Seinen Kunden sei das Getränk nämlich sehr wohl ein Begriff.

Alkohol und Sport, das passt absolut nicht zusammen, könnte man meinen. Doch ist das Absolute relativ, denn manch junger Sportler kennt sich dann doch mit Hochprozentigem gut aus. Zu diesem Schluss kommen die Gerichte in einem aktuellen Fall. Und das hat Folgen für einen Sportbetrieb, der sich in seinem Marketing zu sehr an der Wodkamarke „Absolut“ angelehnt hatte. Aber worum ging es in dem Streit genau?



Eine GmbH, Betreiberin eines Schneeparks für Ski- und Snowboardfahrer, war vom Wodkahersteller auf Unterlassung geklagt worden. Die Stätte nennt sich „Absolut Park“, die Skischule „Absolut School“, dementsprechend heißen auch die Adressen im Internet und auf Facebook. Über das Web kann man auch Kleidungsstücke, andere Textilien oder Schlüsselanhänger mit dem Aufdruck „Absolut Park“ bestellen. Die Schrift besteht dabei aus reinen Großbuchstaben.

Gerade letzteres ist ein Problem. Denn auch der Hersteller des Getränks schreibt auf seine Produkte in Großbuchstaben „Absolut Vodka“. Er hat auch für andere Bereiche ähnliche Marken registrieren lassen, etwa „Absolut Bar“ für Kleidungsstücke und auch generell „Absolut“ für Bars oder Veranstaltungen. Der Skibetrieb wiederum hatte zu einem späteren Zeitpunkt seine Marke „Absolut Park“ für sportliche Aktivitäten, Unterhaltung oder als Dienstleistung zur Verpflegung von Gästen registrieren lassen.



Diese Ähnlichkeit wollte der Wodkahersteller nicht herunterschlucken, während der Skiparkbetreiber meinte, dass man mit der Klage abfahren solle. Denn selbst in Großbuchstaben geschrieben sei „absolut“ doch gar keine bekannte Marke. Also bestehe keine Verwechslungsgefahr mit dem Wodka und man dürfe einen Schneepark so nennen.