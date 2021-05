Auch gestresste Mutter muss Fristen kennen

(c) imago images/Winfried Rothermel (Winfried Rothermel via www.imago-images.de)

Anwältin hatte Regeln fürs Kindergeld missachtet.

Wien. Sie ist alleinerziehend und Anwältin in einer eigenen Kanzlei. Ihr Kind wurde in der 25. Schwangerschaftswoche geboren und war über Monate hinweg in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Mutter, so konstatierten die Gerichte, befand sich im ersten Jahr nach der Geburt ihres Sohnes in „einem emotionalen Ausnahmezustand“ und unter „enormer zeitlicher, finanzieller und psychischer Belastung“. Aber kann das entschuldigen, dass die Anwältin Fristen für das Kinderbetreuungsgeld nicht eingehalten hat?



Die Frau hatte sich bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über das Kindergeld informiert. Dabei wurde sie nicht darauf hingewiesen, dass es eine Frist für den Nachweis der zweiten bis zur fünften Untersuchung gibt. Allerdings steht im Antragsformular, dass man den vollen Betrag nur erhält, wen man die Untersuchungen zeitgerecht macht. Die Frau versäumte die Fristen. Die ÖGK reduzierte das Kindergeld und verlangte die Rückzahlung von 1300 Euro.



Während die erste Instanz der Mutter recht gab, entschieden das Oberlandesgericht Linz und der Oberste Gerichtshof (OGH) zugunsten der Kasse. Auch wenn die Frau im ersten Jahr unter Druck gestanden sei, hätte sie danach noch zumindest vier Monate Zeit für Untersuchungen gehabt. Und die mangelnde Kenntnis der Regeln entschuldige „grundsätzlich auch bei rechtsunkundigen Bezieherinnen von Kinderbetreuungsgeld“ nicht, sagte der OGH (10 ObS 33/21g). Die Juristin habe also unabhängig von der Frage, ob sie ein Info-Blatt erhalten hat, die Folgen der Fristversäumnis zu tragen. (aich)