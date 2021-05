Egan Bernal gewinnt Giro d'Italia

Der Ineos-Profi behauptete seine Führung im abschließenden Zeitfahren und bejubelte als zweiter Kolumbianer den Gesamtsieg.

Mailand. Zeit zum Genießen blieb Egan Bernal auf den finalen 30,3 km des Giro d'Italia zwar nicht, doch behauptete er im Zeitfahren die Gesamtführung souverän bis ins Ziel vor dem Mailänder Dom. Als 24. hinter Tagessieger Filippo Ganna (ITA, 33:48 Min.) gewann der Ineos-Profi am Ende 1:29 Minuten vor Damiano Caruso (ITA) und sorgte für den zweiten kolumbianischen Giro-Triumph nach Nairo Quintana (2014). Mit seinem zweiten Grand-Tour-Sieg nach der Tour de France 2019 stieg der 24-Jährige zudem in einen illustren Kreis auf: Das war zuvor in diesem Alter nur Bernard Hinault, Gino Bartali, Eddy Merckx und Felice Gimondi gelungen.

Bernal hat mit chronischen Rückenschmerzen (ein Wirbelkörper drückt auf den Nerv) zu kämpfen, seine Fitness war in Italien das große Fragezeichen. Zwar offenbarte er Schwächen, konnte sich aber auf die optimale Unterstützung seines Ineos-Team verlassen. Mit Daniel Felipe Martinez hatte Bernal den mit Abstand stärksten Berghelfer an seiner Seite – sein Landsmann belegte selbst in der Gesamtwertung den fünften Rang. „Ich trage zwar das Rosa Trikot, aber es ist eine große Anstrengung des gesamten Teams. Jeder meiner Kollegen hat ein großes Stück dazu beigetragen“, betonte Bernal.

Der Rücken plant die Saison weiter

Die Tour de France (ab 26. Juni) war für Bernal kein Thema, die zweite Saisonhälfte wird vom Verlauf der Regeneration abhängen. „Ich habe eine Menge Energie für den Giro aufgewendet“, gestand der Kolumbianer. Beim olympischen Straßenrennen in Tokio (24. Juli) oder später der Vuelta a España (ab 14. August) werde er nur starten, „wenn ich voll konkurrenzfähig bin“, so der Giro-Sieger. (swi)

104. Giro, Endstand: 1. Egan Bernal (COL/Ineos) 86:17:28 Std., 2. Damiano Caruso (ITA/Bahrain) +1:29 Min., 3. Simon Yates (GBR/Bakeexchange) +4:15. Weiters: 42. Felix Großschartner (Bora) +2:12:10, 130. Matthias Brändle (Israel) +5:08:11.

