Sechs Thesen zur Tourismuszukunft

Corona hat die Tourismusbranche auf null gesetzt. Den Neustart sollte sie für eine Neuausrichtung nutzen.

Österreich und der Tourismus sind eng verknüpft: Die Branche trägt mehr als sieben Prozent zum heimischen Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigte vor der Pandemie rund 220.000 Menschen. Doch im Spannungsfeld zwischen Wachstumsdruck und Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Overtourism und negativen Klimafolgen war es kein Leichtes für Betriebe, die Balance zu finden.



Corona hat zu einem Reset geführt. Doch jetzt ist die Verunsicherung groß. Viele der zentralen Themen der Gegenwart, wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Individualisierung, sind im Tourismus kaum angekommen. Zu lang hielt die Branche an Erfolgskonzepten fest. Der Neustart würde eine einmalige Chance für die Weiterentwicklung der Branche bieten. Aber wohin? Sechs Thesen als Lösungsansatz:

Zunächst scheint klar, dass Sicherheit und Vertrauen künftig als Basisqualitäten wahrgenommen werden. Die mit der Covid-Bekämpfung verbundenen Einschränkungen waren für jeden Einzelnen von uns belastend. Entsprechend ist kein Urlauber bereit, die wiedererlangte Reise-Freiheit gegen eine Covid-Quarantäne einzutauschen. Eine sichere Umgebung ist daher künftig ein Must für Tourismusangebote.



Gleichzeitig wird der Trend zur Individualisierung zunehmen. Nach zahlreichen Monaten in Home-Office mit Home-Schooling haben wir das Prinzip Physical Distancing verinnerlicht. Das beeinflusst auch, wie wir künftig reisen. Die Sehnsucht nach Individualität steigt. Reisekonzerne, Kongressveranstalter und Touranbieter stehen damit vor einer zentralen Änderung ihres Geschäftsmodells. Familiengeführte Hotels, Ferienhäuser und individuell vermietete Unterkünfte über Plattformen wie Airbnb werden gefragter sein – ebenso Spezialanbieter und Themenreisen.

Wenn internationale Gäste ausbleiben, verschärft sich der Wettbewerb um den regionalen Gast. Die Wünsche nach Individualisierung und Spontaneität befeuern Kurztrips mit dem eigenen Auto im Umfeld großer Städte. Gefragt sind unkomplizierte Angebote aus einer Hand und regionale Kooperationen.



Spontaneität ist Trumpf: Ein Wochenend-Kurztrip ins Salzkammergut oder ein Abstecher nach Italien – das lässt sich einfach planen und im Notfall auch wieder verschieben. Das Buchungsverhalten wird noch kurzfristiger – egal ob Airline oder Hotel. Für Anbieter komplexer Lösungen wird es schwerer. Das Around-the-world-Ticket wird zum Ladenhüter.



Gleichzeitig wird Digitalisierung zum zentralen Thema. Der Wettbewerb verlagert sich zunehmend auf die Couch. Generell müssen Reise-Erfahrungen in Zukunft auch digital erlebbar werden. Mit dem Ziel, lange Schlangen zu vermeiden, muss die Zahl der Online-Touchpoints künftig steigen: Bargeldlosem Bezahlen im Restaurant, digitalen Speisekarten und dem mobilen Check-in im Hotel werden wir künftig viel öfter begegnen.



Auch eine saisonale Entzerrung wird in Österreich notwendig sein: Geimpft oder ungeimpft – ein mulmiges Gefühlt werden Menschenmassen wohl noch länger auslösen. Hoch im Kurs stehen werden rasche und einfache Zugänge ohne Gedränge. Kreative Angebote sind gefragt, um abseits der Sommermonate als Destination attraktiv zu sein.



Eine Rückkehr zur Normalität vor Corona kann nicht im Sinne der Beteiligten sein. Der Neustart 2021 bietet dem Tourismus in Österreich die Chance, Overtourism, Umweltschäden und Rabattschlachten auf Buchungsplattformen hinter sich zu lassen.