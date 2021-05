Boris vs. Boulevard: 1:0

Als Londons Gazetten noch in der Fleet Street, mitten in der City, zu Hause waren, hätten sie womöglich eher Wind von den Big News bekommen.

So aber konnten die Sonntagsblätter bloß die Fakten von der Hochzeit des Jahres reportieren, zunächst ohne Paparazzi-Fotos – und nur kolportieren, dass der Bräutigam sein Auge nicht von der Braut und ihrem blütenweißen Kleid lassen konnte.



Boris Johnson, der einstige Zeitungsmann, hatte die Zunft nach allen Regeln der Kunst ausgetrickst. Eine Schmach für den Boulevard: 1:0 für Boris am Ende einer harten Woche, quasi mit Nachspielzeit, Verlängerung und Elferschießen. Erst hatte er die „Sun“ exklusiv mit Fake News und einem „Save the date“ gefüttert: einem annoncierten Hochzeitstermin am 30. 7. 2022. Und dann führte er seine Verlobte just am Nachmittag des rein englischen Champions-League-Finales zwischen Chelsea und Manchester City in Porto klammheimlich zum Altar, als die halbe Presse ausgeflogen war.

Spätestens zum Honeymoon beim G7-Gipfel im Rosamunde-Pilcher-Country Cornwall wird sich der Premier auf einen Racheakt von BBC & Co. gefasst machen müssen. Einen Vorgeschmack bekam BoJo beim Hearing seines Ex-Masterminds. Das Johnson-Kabinett, so ätzte Dominic Cummings, agiere wie ein Haufen Esel, das Löwen führe. Alle Titelseiten weideten sich am Aas. (vier)

