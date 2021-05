Wie das Europäische Parlament nach der Krise handeln will

(c) imago images/Le Pictorium (Nicolas Landemard / Le Pictorium via www.imago-images.de)

Das Parlament der Zukunft im Angesicht von Pandemie und Totalitarismus.

Fünfzehn Monate nach dem verheerenden Ausbruch der Pandemie ist jeder Einzelne von uns aufgefordert, sein Handeln zu überdenken. Es gibt keinen Bereich, in dem man davon ausgehen kann, wieder zu einem Leben wie vor der Pandemie zurückzukehren. Die Covidkrise hat uns deutlich vor Augen geführt, wo unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen liegen, wo wir uns ändern müssen und was wir verbessern können. Diese Erkenntnis gilt für europäische wie nationale Institutionen, Unternehmen, Parteien sowie regionale Verwaltungen. Wir müssen uns mit den Erkenntnissen aus der Pandemie auseinandersetzen und können die gesammelten Erfahrungen und Daten nicht einfach ad acta legen.

In diesem Sinn hat das Europäische Parlament (EP) in der vergangenen Woche einen allen Mitgliedern offenstehenden Reflexionsprozess eingeleitet, in dessen Zuge Wege gefunden werden sollen, wie unser Organ im Hinblick auf die Arbeitsweise, die Verbesserung der legislativen Arbeit, die interne Organisation, die Rolle des Plenums und der parlamentarischen Ausschüsse sowie internationalen Aktivitäten reformiert werden kann. Einen besonders hohen Stellenwert nimmt dabei die Beziehung des Parlaments zu den Bürgerinnen und Bürgern ein.