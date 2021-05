Skandale überschatten Zypern-Wahl

Am Sonntag stimmten knapp 560.000 Zyprioten über ihr Parlament ab. Angesichts von Korruptionsskandalen dürften die beiden Großparteien wohl deutlich verlieren.

Athen. Unter besonderen Schutzvorkehrungen aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden am Sonntag in der Republik Zypern Parlamentswahlen abgehalten – die Wahlen wurden von der Regierungspartei, den Konservativen von der Demokratischen Sammlung (DISY), mit mehr als gemischten Gefühlen erwartet. Es gab viele Skandale in letzter Zeit, die das Image der Partei, aber auch ihres Chefs, Zyperns Präsident Nikos Anastasiades, stark angekratzt hatten, man rechnete im Vorfeld mit einer „Denkzettelwahl“.



Das politische Schicksal von Nikos Anastasiades wird bei diesen Wahlen nicht entschieden, Präsidentenwahlen stehen erst 2023 an. Doch am Sonntag ist entschieden worden, wie viele Kompromisse er in den nächsten Jahren eingehen wird müssen. 2016, bei den letzten Parlamentswahlen, kamen die Konservativen auf 31 Prozent der Stimmen, bei den letzten Umfragen vor diesem Wahlsonntag lag DISY lediglich bei um die 22 Prozent.