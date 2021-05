Heimliche Hochzeitsglocken für die Johnsons

Premier Boris Johnson und seine Verlobte, Carrie Symonds, gaben einander unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Ja-Wort in der katholischen Westminster Cathedral. Für ihn ist es die dritte Ehe.

London. In einer generalstabsmäßig geplanten Geheimaktion hat der britische Premierminister, Boris Johnson (56), am Wochenende seine Verlobte, Carrie Symonds (33), geheiratet. „Wir mussten innerhalb einer halben Stunde die Kirche räumen“, berichteten zufällig anwesende Passanten der Boulevardzeitung „The Sun“, ehe am Samstag um 13.30 Uhr die Braut vor der Westminister Cathedral im Zentrum von London in einer Limousine vorfuhr. Der Bräutigam führte sie danach unter Klängen klassischer Musik zum Altar, wo die Trauung nach katholischem Ritus vorgenommen wurde.



Für Symonds war es die erste Eheschließung, für Johnson bereits die dritte. Der gemeinsame Sohn Wilfred, im vergangenen April geboren, war bei der Hochzeit ebenso anwesend wie 30 Gäste, die derzeit zulässige Höchstzahl für Eheschließungen in England. Romantik musste umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen weichen: „Überall war Polizei“, berichtete ein Augenzeuge. Es war die erste Hochzeit eines amtierenden britischen Premierministers seit 199 Jahren. Aus früheren Ehen und Affären hat Johnson bereits mindestens fünf Kinder.