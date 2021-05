Gleiche Steuern für alle Firmen

Vor dem Treffen der G7-Finanzminister erhält die Idee einer weltweiten Unternehmenssteuer immer mehr Zuspruch. Schon oft war ein Vorstoß gescheitert. Herrscht nun Einigkeit?

Der Internethändler Amazon hat in Europa im Pandemiejahr 2020 seinen Umsatz um ein Drittel auf 44 Milliarden Euro gesteigert und dennoch keinen Cent Gewinnsteuer bezahlt. Viele Regierungen stören sich daran, dass Unternehmen wie der US-amerikanische Shoppinggigant zum Beispiel in Österreich viel Umsatz erzielen, den zu versteuernden Gewinn danach aber verschieben und verkleinern können, bis die Steuerrechnung verschwunden ist.

„Das derzeitige internationale Körperschaftsteuersystem wurde vor mehr als einem Jahrhundert konzipiert und beruht auf veralteten Grundsätzen des Steuersitzes und der Steuerquelle“, schreibt die Europäische Kommission. Daher will die EU die Unternehmenssteuern vereinheitlichen.

Die USA denken in größeren Dimensionen und fordern eine weltweite Mindeststeuer. Der Plan für eine globale Abgabenlösung ist seit Langem ein Thema, das im Rahmen der Industriestaatenorganisation OECD und der G20 verhandelt wird. Doch bisher standen vor allem die USA unter Donald Trump auf der Bremse.