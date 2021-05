Hacker: "Feiern uns beim Impfen zu früh ab"

Die indische Variante des Coronavirus könnte die Infektionszahlen „extrem hochtreiben“, warnt Wiens Gesundheitsstadtrat. Er peilt eine Impfrate von 80 Prozent an.

Die Impfungen gegen das Coronavirus nehmen Fahrt auf, die Infektionszahlen sinken und die Prognosen deuten in eine optimistische Richtung. Dennoch „ist die Epidemie noch nicht vorbei“, mahnte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Montag im Ö1-„Morgenjournal“ zur Vorsicht. „Im Sommer können wir schon mit einem ruhigen Geschehen rechnen. Aber im Herbst könnte die indische Variante die Zahlen extrem hochtreiben, wenn wir keine Durchimpfung über 80 Prozent der Bevölkerung zustande bekommen“, warnte er und setzt nach: „Dann kann es tatsächlich im Oktober, November noch einmal einen dramatischen Anstieg geben.“

Er verfolge daher das Ziel, eine Durchimpfungsrate von 80 Prozent oder darüber zu erreichen. Es sei daher das Gebot der Stunde, Personen, die einer Impfung derzeit noch kritisch bis ablehnend gegenüberstehen, zu überzeugen, sich doch immunisieren zu lassen. „Wir feiern uns viel zu früh ab beim Impfen. Wir haben einen guten Impfstart hingelegt“, sagte Hacker, ausruhen dürfe man sich aber nicht.

Über den Umstand, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer am Freitag von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) nun auch für die Altersgruppen zwischen zwölf und 15 Jahren zugelassen worden ist, zeigte sich Hacker erfreut. Für die Bundeshauptstadt schwebt ihm vor, dass Kinder und Jugendliche noch vor dem Schulstart im Herbst geimpft werden. Man werde sehen, wie weit man hier komme. Als Ergänzung stellte er die Idee von Impfstationen in den Schulen und mobile Impfteams in Wien in den Raum.

„Würden wir nicht testen, würden wir es nicht merken“

Zusätzlich sei wichtig, das Testen aufrecht zu erhalten: „Das gelingt uns in Wien auch fantastisch“, befand Hacker und streute Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) Rosen: Er sei froh, dass man mit dem Mediziner „einen Mann aus der Praxis haben, ich kann ihm nur zustimmen“, verwies er auf dessen, am Sonntag in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ vorgebrachten Ankündigung, dass die Tests jedenfalls noch über den Sommer kostenlos bleiben sollen. „Wir sehen in Großbritannien, dass die indische Variante die britische verdrängt hat. Wir können uns darauf einstellen, dass wir im Herbst mit einer neuen Welle der Pandemie konfrontiert werden. Würden wir nicht testen, würden wir es nicht merken“, so Hacker.

Dass sich junge Menschen am Wochenende in Wien zum Feiern getroffen haben, sah Hacker gelassen. „Ich gönne es ihnen auch“, sagte er und fügte hinzu: „Ich kann die Sorglosigkeit nicht sehen. Einige wenige haben es übertrieben.“



Bezüglich der für den 4. Juni geplanten Einführung des Grünen Passes, zeigte sich Hacker skeptisch. Da seien noch viele Fragen offen. „Ich bin ganz zufrieden mit dem Fortschritt, und ich sehe, dass es am 4. Juni im kleinen Bereich losgehen kann, aber bis es vollständig zufrieden ist, wird es noch lange dauern“, meinte er.

(Red.)