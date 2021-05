Friends-Reunion: Die 90er sind zurück

(c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-ima)

Der Look der 90er ist nie wirklich von der Bildfläche verschwunden. Nun sind aber vor allem die Outfits von „Friends"-Charakter Rachel Green in aller Munde.

Spaghetti-Tops und ausgestellte Hüfthosen, ovale Sonnenbrillen und baguettförmige Henkeltaschen, dazu Mittelscheitel und Blocksträhnen. Die 90er sind zurück und das sieht man nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch auf den Straßen. Und mit der Renuion der kultigen TV-Serie „Friends“ auch auf den Bildschirmen.

Hier ist es vor allem die Mode von Rachel Green, gespielt von Jennifer Aniston, der nach wie vor als Stilvorbild gilt. Doch schon vor der Friends-Zusammenkunft trendete Rachel Green bei der Generation Z auf Social Media. Nach fast 30 Jahren - Friends feierte sein Debüt 1994 - ist die Zeit wohl nun wieder reif für ein Revival, auch in modischer Hinsicht.

Das können auch Zahlen belegen. Eine Google-Datenauswertung von Money.co.uk im Jahr 2020 hat ergeben, dass Rachel Green der TV-Charakter ist, nach dem am meisten online gesucht wird. Auch auf der Plattform Pinterest hat sich die Suche für "Rachel Green Outfits" um 58 Prozent erhöht, wie das "Wall Street Journal" schreibt.

Was macht den kultigen Look von Rachel Green aus? Karierte Miniröcke, Rollkragenpullover, geknöpfte Strickjacken, Slip-Kleider, kniehohe Stiefel und enge T-Shirts, die übereinander getragen werden, gehören in den Kleiderschrank.

Kostümbildnerin Debra McGuire zeichnet für die Outfits des Friends-Casts verantwortlich. Alle sechs Hauptcharaktere erhielten eine eigene Farbpalette, die auf Mood Boards präsentiert wurden.

Aber die 90er-Jahre sind in modischer Hinsicht noch vielfältiger. Während der Look von Rachel Greene eher klassisch und puristisch war, gehören auch Pastell- und Neonfarben in das Modejahrzehnt. Um auch hier eine Serie zu bemühen: Man denke an Alicia Silverstone alias Cher Horowitz in "Clueless". Miniröcke und Blazer in bunten Karomustern sind hier ebenso gefragt wie Kniestrümpfe und Shirts über Shirts und die obligatorischen Choker sowie Haarspangen.

Wie sehen die 90er nun in im Jahr 2021 aus? Die heutigen Stilvorbilder sind etwa Bella Hadid, Sofia Richie oder auch Rihanna, die sich mitunter zwar modemutiger geben, aber trotzdem die Nostalgie der 90er aufleben lassen.

