Prinzipal Gernot Plass untersucht im Theater an der Gumpendorfer Straße (TAG) in einer packenden Multimedia-Show den ewigen Widerstreit von Gefühl und Verstand. Georg Schubert brilliert in vielen Rollen.

„Mir ist kalt“, sagt er, traurig, wie geschrumpft hockt er auf dem Bühnenboden: Am Ende seines Lateins. Das TAG zeigt „Ich, Galileo“, nicht das Brechtstück, sondern eine Uraufführung von Prinzipal Gernot Plass mit Georg Schubert in vielerlei Gestalt. Galileo Galilei (1564-1642), ein Gesamtkünstler, ein Genie wie Leonardo da Vinci, ein Erfinder und Forscher, widerrief seine Erkenntnis, dass die Erde um die Sonne kreise und nicht umgekehrt, wegen der Inquisition: Man zeigte Galilei die (Folter-)Instrumente, er entschied sich für Rückzug und „Gänsefleisch“, kurzum für seinen Bauch und nicht für den Kopf. So sagt man. Aber so einfach ist es nicht, Galilei war ein gläubiger Mensch. Anders als seine Verfolger akzeptierte er offenbar verschiedene Denksysteme, die nebeneinander existieren: Religion verspricht Geborgenheit und eine Form von Sicherheit – zum Unterschied vom frostigen Kosmos und der Naturwissenschaft. Die Bedürfnisse der Seele und die unleugbaren Tatsachen passen nicht immer zusammen, das Thema beschäftigt uns bis heute.