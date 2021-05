Ende der rigiden Zwei-Kind-Politik in China.

Peking möchte seine demografische Krise mit einer gelockerten Geburtenpolitik abfedern. Doch der Erfolg hängt vor allem von den einhergehenden Reformen ab.

Wer als Ausländer in die chinesische Provinz reist, wird nicht selten danach gefragt, „wie viele Kinder in eurem Land erlaubt“ sind. Die Vorstellung, dass die Regierung eigenmächtig über die Familienplanung seiner Bürger bestimmen darf, hat sich bereits tief in das Bewusstsein vieler Chinesen eingebrannt.