Drohungen gegen Ministerin Raab wegen Islam-Landkarte

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wurde informiert. Auch die am Forschungsprojekt beteiligten Islamexperten sollen bedroht worden sein. Die Integrationsministerin verteidigt es weiterhin.

Nach der Präsentation der Islam-Landkarte durch die Dokumentationsstelle politischer Islam ist nun auch Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) in sozialen Medien bedroht worden. Laut einem Sprecher der Ministerin wurde das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) informiert. Die Ermittlungen der Polizei liefen auf allerhöchster Stufe, hieß es. Raab verteidigte indes das Projekt.

Es sei nie lustig, wenn man bedroht werde, schon gar nicht hochschwanger, meinte die Integrationsministerin bei einer Pressekonferenz am Montagvormittag. Daran gewöhne man sich nie. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ärgerte sich, dass solche Drohungen fast schon normal seien. Hier brauche es einen gesellschaftlichen Diskurs, um wieder zu einem vernünftigen Umgang auch bei kontroversiellen Themen zu kommen.

Ziel: „Transparenz schaffen"

Die Islam-Landkarte halten die Minister auch für eine Art Service für die Muslime im Land. So könnte ersichtlich werden, wo es extreme Einrichtungen gebe - beziehungsweise solche ihren Ursprung haben.

Die Kritik kann die Integrationsministerin nicht nachvollziehen. Es gehe darum, Transparenz zu schaffen. Man wolle aufklären, wo welche Inhalte verbreitet würden, und um eine Trennung zwischen dem Islam als Religion und dem politischen Islam. Zur Kritik von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (ÖVP), wonach die Landkarte „absolut nichts zur Integration“ beitrage, sondern „eine gesellschaftliche Spaltung" befördere, meinte Raab, wenn man wie in der Bundeshauptstadt Integrationsprobleme verstecke, sei man am Holzweg. Die Augen vor der Realität zu schließen, lehne sie ab. Ein Sicherheitsrisiko für die muslimischen Einrichtungen durch die Landkarte sieht sie nicht, wären doch alle Adressen öffentliche Daten.

Kritik reißt nicht ab

Die sogenannte Islam-Landkarte, die alle über 600 islamische Organisationen in Österreich erfasst und näher beleuchtet, sorgt seit ihrer Vorstellung für Wirbel. Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) etwa will dagegen klagen, weil sie in der Veröffentlichung der Vereine eine "Grenzüberschreitung" ortet. Die Uni Wien untersagte die Verwendung ihres Logos.

Die daran beteiligten Wissenschafter Mouhanad Khorchide und der Projektleiter und Professor für islamische Religionspädagogik Ednan Aslan seien bereits nach der Präsentation bedroht worden. Letzterer steht nach eigenen Angaben mittlerweile unter Polizeischutz.

Kritik an der Islam-Landkarte kam am Montag abermals von der Evangelischen Kirche. Der Landessuperintendent der evangelisch-reformierten Kirche in Österreich (Evangelische Kirche H.B.), Thomas Hennefeld empfahl wie bereits der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka zuvor der Integrationsministerin, die Liste schnell wieder vom Netz zu nehmen.

(APA/Red.)