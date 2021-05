Kritik an Prinzessin Leonors Firmung

(c) imago images/Future Image International (DyD Fotografos via www.imago-images.de)

Die 15-jährige Thronfolgerin wurde am 28. Mai gefirmt. Sowohl beim Datum als auch bei der Pfarrei soll das spanische Königshaus Einfluss genommen haben.

Prinzessin Leonor von Spanien, die ältere Tochter von König Felipe und Königin Letizia von Spanien, wurde am 28. Mai in der Madrider Pfarrei Nuestra Señora de Aravaca gefirmt. Einmal abgesehen von einem Fototermin wurde recht wenig Aufhebens um das Ereignis gemacht, da aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur wenige Begleitpersonen zugelassen waren.

Doch ein ganz anderes Detail sorgte bereits im Vorfeld der Firmung für Kritik in den spanischen Medien. Denn zum ersten Mal wurde die Firmung auch für die Kinder der vierten Klasse der Schule Educación Secundaria Obligatoria (ESO) zugelassen. Normalerweise erhalten Berichten von spanischen Medien zufolge Schüler der fünften Klasse das Sakrament. Die Eltern sollen über diese Änderung zu Schulbeginn im September nicht informiert worden sein.

Spekuliert wird, dass die vorgezogenen Firmung etwas mit Prinzessin Leonor zu tun haben soll. Denn sie wird ab dem nächsten Schuljahr ein Internat in Wales besuchen. Außerdem wird auch der Ort der Firmung kritisiert. Normalerweise finden die Firmungen der Schule in der Kirche Buen Suceso statt. Diesmal wurde sie in der Pfarrei Nuestra Señora de Aravaca abgehalten, in der Prinzessin Leonor auch ihre Erstkommunion feierte.

