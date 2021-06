Viktor Orbáns größter Widersacher

Seit 11 Jahren dominiert Viktor Orbán als Premier durchgehend die Politik unseres Nachbarlandes Ungarn und zwar oft mit besorgniserregenden Meldungen zu seinem Politikverständnis. Vor allem sein Plan der „illiberalen Demokratie“ hat ihm in Europa Kritik eingebracht.

Und was ist mit Ungarns Opposition? Sie war lange zersplittert und schwach. Aber nun treten fast alle Parteien in einem Bündnis gegen ihn an und liegen in Umfragen gleichauf. Wer das Bündnis anführen soll wird erst festgelegt, als Favorit gilt der grün-liberale Bürgermeister aus Budapest.

Michael Mayrhofer spricht mit Christoph Zotter aus dem Auslands-Ressort der „Presse" über Viktor Orbáns größten Widersacher.