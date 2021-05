Dominic Thiem: Ratlos in Paris

Selbst bei seinen geliebten French Open fand der 27-Jährige keinen Weg aus der Krise. 258 Tage nach dem Grand-Slam-Triumph von New York sucht Thiem nach Orientierung.

Irgendwie passte sie ins Bild, diese Erstrundenniederlage Dominic Thiems bei den French Open in Paris. 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6 nach 4:28 Stunden Kampf und Krampf gegen den Spanier Pablo Andujar, der es zwar vor Kurzem bereits mit einem Sieg über Roger Federer in Genf in die internationalen Schlagzeilen geschafft hatte, aber trotz des Erfolgs über Thiem nicht zum Kreis der Titelanwärter aufsteigen wird.