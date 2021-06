Koalition: Was vom Besten beider Welten blieb

Neben Differenzen rund um Corona sorgt der Umgang mit der Justiz für Streit in der Koalition. Und bei der Immunität von ÖVP-Mandatarin Steinacker muss man nun Farbe bekennen.

„Das Beste aus beiden Welten“ – so wurde die Koalition zu Beginn von ÖVP-Seite beworben. Dem grünen Partner ging der Spruch schon damals auf den Wecker, wenngleich man in der Koalition selbst eine große Chance für sich sah. Inzwischen geht man sich in der Regierung aber auch gegenseitig auf die Nerven. Doch inwiefern sind die aktuellen Streitigkeiten rund um Corona und Justiz wirklich eine Gefahr für den Zusammenhalt in der Regierung?