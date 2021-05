Österreichs Wirtschaft: Langsam unter den Schnellen

Die Industrie hat sich weltweit - und vor allem in China - schon wieder erholt. Rückstände gibt es meist noch in Dienstleistungssektoren wie dem Tourismus.

Die OECD hebt ihren Ausblick deutlich an. Vor allem Industrieländer können dank Impfung die Pandemie schneller abschütteln. Österreich gehört hier aber zu den Nachzüglern.

Wien. Drei Billionen US-Dollar wird die Coronapandemie die Welt bis zum Ende des Jahres 2022 an verlorener Wirtschaftsleistung gekostet haben. „Eine Summe, die ungefähr dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt von Frankreich entspricht“, sagt OECD-Chefökonomin Laurence Boone am Montag anlässlich der Präsentation des aktuellen Weltwirtschaft-Ausblicks der Industrieländer-Organisation. Allerdings: „Noch im Dezember haben wir mit der doppelten Summe gerechnet“, so Boone.