Versicherungs-Startup WeFox drei Milliarden Dollar wert

WeFox mausert sich zu einem der höchstbewerteten Versicherungs-Startups in Europa.

Bei Investoren seien bei der jüngsten Finanzierungsrunde 650 Millionen Dollar eingesammelt worden, teilte das Berliner Unternehmen WeFox am Dienstag mit. Sein Wert wird damit mit drei Milliarden Dollar (rund 2,5 Milliarden Euro) veranschlagt. Das entspricht in etwa einer Verdreifachung zu 2019.

Die neue Runde wurde vom Wagniskapitalgeber Target Global angeführt. Es sei die bisher größte Kapitalspritze für ein Versicherungs-Startup überhaupt, sagte Firmenchef Julian Teicke im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Mit dem frischen Geld will die 2015 gegründete Firma ihr Geschäft zunächst auf weitere europäische Länder ausdehnen, später in die USA und nach Asien expandieren sowie neue Produkte auf den Markt bringen. WeFox steht auf zwei Standbeinen: Zum einen vertreibt das Startup eigene Policen, zum anderen betreibt es die Plattform WeFox, über die Versicherungsmakler die Policen ihrer Kunden digital verwalten können. Dafür kassiert WeFox Provisionen von den Versicherern, was den Großteil des Geschäfts ausmacht.

(Reuters)