Rebel Wilson zeigt ihre neue Figur am Strand

Mithilfe der F.-X.-Mayr-Diät hat die Schauspielerin Rebel Wilson rund 30 Kilogramm abgenommen.

Die 41-jährige Komikerin Rebel Wilson posierte kürzlich in Palm Beach, Florida, in wenig Wäsche. Dieser attraktive Anblick blieb auch nicht unter Verschluss, sie postete ein Ganzkörperporträt auf Instagram und erntete Beifall aus allen Richtungen. "Rück zur Seite, Pam Anderson. Wir haben ein neues Baywatch-Babe", kommentierte ein Fan. "Wow, so so toll. Du hast es dir verdient, unglaublich stolz auf dich zu sein", findet ein anderer.

Hintergrund ist, dass Wilson in den vergangenen drei Jahren gut 30 Kilogramm verloren hat. Die Schauspielerin betitelte 2020 als ihr "Gesundheitsjahr". Im November hatte sie ihr Zielgewicht von 75 Kilogramm erreicht, wie sie auf Instagram mitteilte. Österreichisches Detail am Rande: Die Schauspielerin ernährt sich seit drei Jahren nach der Methode von Franz Xaver Mayr. Sie hat auch bereits zwei Kuraufenthalte in Altaussee absolviert.

>> Nicht fasten wie Majestix - kuren in Igls [premium]

(Red)