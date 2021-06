„Ein bisserl morbid darf sein“

Jürgen Drimal knüpft an alte Zeiten an – und verwendet die „Vienna Scientists“ jetzt als seinen Künstlernamen.

Jürgen Drimal, Musikchef von Superfly, wurde nach Langem wieder als Remixer aktiv – und plant ein Album unter bewährtem Signet „Vienna Scientists“.

Der Mann ist von recht mächtiger Erscheinung. Rein vom Visuellen her, würde ihn wohl kaum jemand mit den von feiner Hand produzierten Sendungen „In Heat!“ und „Easy Does It“ in Verbindung bringen. Sensibilität und Sinn für gefühlvollen Soul hat der aus Wulkaprodersdorf gebürtige Jürgen Drimal reichlich. Und obwohl er gar keine Kopfbedeckungen trägt, ist er „a man of many hats“.