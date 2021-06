Deutsche Frauen wünschen sich seltener eine Führungsposition

Zudem sinkt die Zuversicht, eine solche überhaupt zu erreichen.

Immer weniger Frauen in Deutschland wünschen sich laut einer Umfrage im Laufe der beruflichen Karriere eine Führungsposition. Äußerte im Februar 2019 noch mehr als jede dritte Frau diesen Wunsch, so war es rund zwei Jahre später nur noch knapp jede vierte, wie das Netzwerk "Initiative Chefsache" am Dienstag mitteilte. Befragt wurden 5000 Arbeitnehmer.

Dabei sank auch die Zuversicht, eine solche Position überhaupt zu erreichen. Im Februar 2019 äußerten sich noch rund 33,5 Prozent dahin gehend optimistisch. Bei der aktuellsten Umfrage liegt ihr Anteil nur noch bei 30,6 Prozent. Im Februar 2020 war er zwischenzeitlich auf 36,5 Prozent gestiegen. Als Gründe werden unfaire Behandlung bei Beförderungen und Gehaltserhöhungen genannt. Dem stimmten 51 der weiblichen Befragten zu, aber nur 40 Prozent der männlichen.

Auch bei den Männern der Anteil derjenigen gesunken, die Führungsverantwortung übernehmen wollen. Fast 42 Prozent der männlichen Beschäftigten äußerten im Februar 2019 noch großes oder sehr großes Interesse an einer solchen Position. Im April dieses Jahres waren es noch knapp 36 Prozent. Bei den Männern hält man das allerdings für einen kurzfristigen Effekt.

