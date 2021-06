Lufthansa schafft ab Sommer Betten in der Economy Class

(c) Rolf Bewersdorf

Ab Sommer kann man sich bei Langstreckenflügen der Lufthansa mit der Sleeper's Row in die Horizontale begeben.

Ein Langstreckenflug in der Economy Class geht meistens mit Rückenschmerzen und verspannter Nackenmuskulatur einher. Wer sich kein Upgrade auf die Business Class leisten kann oder will, hat künftig bei Lufthansa aber eine andere Möglichkeit, die Beine etwas auszustrecken und in die Horizontale zu kommen.

Künftig können Passagiere die sogenannte Sleeper's Row dazubuchen. Darunter versteht man eine komplette Schlafreihe, die aus drei oder vier Sitzen der Economy Class besteht. Auch Matratze, Polster und Decke der Business Class gibt es für erhöhten Komfort dazu.

Getestet wurde das Angebot Ende 2020 mit Flügen ab São Paulo. Das Konzept hat sich anscheinend durchgesetzt, denn nun soll die Schlafreihe bei allen Langstreckenflügen eingesetzt werden.

Kostenlos gibt es das Angebot natürlich nicht, 169 Euro muss man dafür zusätzlich berappen. Noch ist nicht klar, ob es sich dabei um einen Richtpreis handelt, der etwa von der Verfügbarkeit abhängt, oder um einen Fixpreis handeln wird. Dazubuchen kann man die Sleeper's Row erst beim Check-in, denn dann steht die Auslastung der Maschine wirklich fest.

Gänzlich neu ist das Konzept nicht, ähnliche Angebote gibt es bereits bei anderen Fluglinien wie der Air New Zealand.

(chrile)