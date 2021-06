Konzerthaus: Manuel Walsers Liederabend

Bis vor kurzem Mitglied des Staatsopern-Ensembles, präsentierte sich der Quasthoff-Schüler und Fassbaender-Schützling als Liedsänger im Wiener Konzerthaus.

Düster und dämonisch – dies waren die Stimmungen, die der Bariton Manuel Walser in seinem Liedprogramm im Konzerthaus am besten zu transportieren wusste. Der Schweizer, der bis 2019 im Ensemble der Wiener Staatsoper war, dort beispielsweise als Schaunard in „La Bohème“, Dancairo in „Carmen“ und Masetto in „Don Giovanni“ besetzt wurde, der seither bei den Salzburger Festspielen, der Schubertiade, in Grafenegg und an der Staatsoper Berlin sang und im Wiener Konzerthaus als „Great Talent“ präsentiert wurde, bot ein reines Schubert-Programm.