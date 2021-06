SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hilft beim Impfen

Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag das medizinische Personal in der Impfstraße in Traiskirchen unterstützt.

Die Parteivorsitzende betonte dabei: "Jeder und jede muss bis Ende Juni die von der Regierung versprochene Möglichkeit zur Impfung erhalten“ - denn viele würden sich auf dieses Versprechen verlassen.

SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag in der Impfstraße von Traiskirchen in Niederösterreich beim Impfen mitgeholfen. Die Ärztin unterstützte das medizinische Personal im Stadtsaal und setzte Stiche mit dem Impfstoff von Moderna. Dabei forderte sie: "Jeder und jede muss bis Ende Juni die von der Regierung versprochene Möglichkeit zur Impfung erhalten, um rasch geschützt zu sein. Viele haben sich auf diese Zusage verlassen und rechnen damit!“ Dies dürfte sich in den meisten Bundesländern aber ohnehin nicht ausgehen, wie ein Rundruf am Dienstag ergeben hat.

Großes Lob hatte sie für die medizinischen Mitarbeiter im Kampf gegen die Pandemie übrig: "Jeden Tag leistet unser Gesundheitspersonal unverzichtbare Arbeit im Kampf gegen die Pandemie. Zusammenhalten und gemeinsames Anpacken - darauf kommt es auch bei der raschen Durchimpfung an." Die Schutzimpfung sei das wirksamste Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Sie appellierte an die Bevölkerung: "Je mehr sich impfen lassen und je rascher, desto schneller kommen wir wieder in Richtung Freiheit."

(APA)