Schweden rollt die E-Krone aus

(c) imago images/MASKOT (Maskot via www.imago-images.de)

Schweden will den Pilotversuch für das elektronische Geld beginnen. Es könnte den Bürgern wieder mehr Anonymität bringen.

Stockholm. Wenn es um Veränderungen im Zahlungsverkehr geht, sind die Schweden europäische Vorreiter. So führte das Königreich 1661 als erstes Land Europas Papiergeld ein. Das war eine mit der Erfindung des Internets vergleichbare Revolution für Geldtransaktionen. Postkutschen konnten plötzlich 50-mal mehr Geld transportieren als mit den schweren Münzen.







In den letzten Jahren hat Schweden als erstes Land Europas Geldscheine und Münzen so gut wie abgeschafft. Zu 90 Prozent wird inzwischen bargeldlos bezahlt. Selbst auf Flohmärkten wird die Bankkarte einfach in ein Kartenlesegerät gesteckt. Daher ist es kein Wunder, dass auch die meisten schwedischen Bankfilialen seit Jahren kein Bargeld mehr ausgeben. Das führte allerdings auch zu Protesten.