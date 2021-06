Lukas Weißhaidinger - die Kräfte in die richtige Flugbahn lenken

Mit Selbstvertrauen und High-Tech geht Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger in die Olympiasaison. In der Südstadt wird sogar japanisch trainiert.

Maria Enzersdorf. Zwischendurch könnte man sich in einer Einführung in die Physik wähnen. Einer bei der den Vortragenden die Leidenschaft anzuhören ist, die Begeisterung bis ins kleinste Detail. So klingt es, wenn Lukas Weißhaidinger und Gregor Högler im Trainingszentrum in der Südstadt ausführen, welche Kräfte und Hebel wie wirken (müssen), damit der Diskus möglichst weit fliegt. Trainer Högler, Ex-Speerwerfer und studierter Maschinenbauer, tüftelt seit Jahren am optimalen Wurf. Die technische Umsetzung obliegt Weißhaidinger, auch der 29-Jährige weiß: „Die einzige Variable bin ich, der Mensch selber.“