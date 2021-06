Die Umweltsünden der chinesischen Investoren in Serbien

Chinas Präsident Xi Jinping im Juni 2016 in Serbien. Während dieser Reise weihte er das Werk in Smederevo ein.

Wie China Arbeitsplätze in der serbischen Schwerindustrie rettete, die Produktion steigerte – und die Gesundheit der Bürger in Serbien gefährdete. Es regt sich Widerstand.

Der rötliche Staub haftet auf Blättern, Windschutzscheiben und Häuserwänden. „Was das Zeug genau enthält, wissen wir nicht. Wir nennen es Stahlstaub“, sagt Nikola Krstić, während er in dem zu Serbiens Stahlstadt Smederevo zählenden Arbeiterdorf Radinac mit dem Finger über die eingestaubte Karosserie eines Kleinlasters streicht. „Fettig“ sei der von glitzernden Kristallen durchsetzte Staub und von den Händen „nicht abzuwischen“, so der 34-jährige Umweltaktivist der „Bewegung Festung“: „Vielleicht ist es ja gesund, wenn sich dieser Staub in unseren Lungen ablagert. Aber sie sollten uns sagen, was es ist.“

175 von 100.000 Serben sterben laut einer 2019 veröffentlichten Untersuchung wegen der Verschmutzung der Luft, der Gewässer und des Bodens einen vorzeitigen Tod – der mit Abstand höchste Wert in Europa. Nicht nur veraltete Kohlekraftwerke oder mit dem Erdölrückstand Masut beheizte Fernwärmekraftwerke lassen die Serben nach Luft schnappen.