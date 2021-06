Müssen Texte von Philip Roth bald brennen?

Auf den Streit um die Biografie des verstorbenen großen US-Autors folgt jener um seinen Nachlass: Vieles könnte demnächst verbrannt werden. Auch im Licht von #MeToo ist der Fall brisant.

Man könnte sich das wirklich als feinen Plot vorstellen, in einem Roman von Philip Roth: Ein Autor will kontrollieren, wie die Nachwelt über sein Leben schreibt, er möchte nicht, dass seine Biografie die „Geschichte seines Penis“, sprich: eine Geschichte seiner sexuellen Obsessionen und seines Verhaltens gegenüber Frauen (das im Licht von #MeToo durchaus prädestiniert für eine damnatio memoriae erscheint). Endlich findet der Autor also einen geeigneten Biografen, arbeitet mit ihm, glaubt, die Sache geregelt zu haben, stirbt – und was passiert? #MeToo-Proteste führen dazu, dass die offizielle Biografie nicht ausgeliefert wird. Doch nicht etwa wegen der sexuellen Vergangenheit des Autors, sondern wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den Biografen.