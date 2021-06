Bashar Jaafari: „Alle Syrer können zurückkehren“

(c) APA/AFP/LOUAI BESHARA (LOUAI BESHARA)

Szenen einer Farce: Syrische Regimeanhänger feiern die kaum überraschende Wiederwahl ihres Präsidenten und Alleinherrschers Bashar al-Assad in den Straßen von Damaskus.

Bashar Jaafari, Vize-Außenminister Syriens, spricht über die umstrittene Wiederwahl von Präsident Bashar al-Assad und das „heuchlerische“ Österreich.

Die Presse: Syrien hat vor Kurzem eine Präsidentschaftswahl abgehalten, die von so gut wie allen internationalen Beobachtern als Scheinwahl tituliert wurde. Wenig überraschend erhielt der seit 21 Jahren allein herrschende Bashar al-Assad dann 95,1 Prozent der Stimmen. Was erhofft sich das syrische Regime davon?

Bashar Jaafari: Wahlen sind in jedem Land der Welt eine hoheitliche Angelegenheit. Wahlen sind keine Erfindung eines spezifischen Landes. Im Fall der syrischen Präsidentschaftswahl respektieren wir die syrische Verfassung, die besagt, dass in Syrien alle sieben Jahre ein Präsident gewählt wird, und das syrische Volk wird sich nicht von außen vorschreiben lassen, wann und ob es Wahlen abhalten darf. Die Feinde Syriens setzten von Anfang an darauf, „ein konstitutionelles Vakuum“ zu schaffen. Sie setzten darauf, dass es ihnen gelingen würde, Syrien als gescheiterten Staat zu bezeichnen, wenn es ihnen nur gelänge, die Wahlen zu verhindern. Die Tatsache, dass diese Wahlen pünktlich abgehalten wurden, lässt diese Menschen hysterisch zurück.



Die EU erklärte, die Wahlen würden die in einer UN-Resolution festgelegten Kriterien nicht erfüllen und „daher weder zur Beilegung des Konflikts beitragen noch zu einer internationalen Normalisierung des syrischen Regimes führen können“.