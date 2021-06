Suizidversuch eines Lukaschenko-Opfers vor Gericht

In Minsk schnitt sich ein Regimegegner im Gerichtssaal nach siebenwöchiger Isolationshaft die Halsschlagader auf. In Russland macht indessen das Beispiel des belarussischen Autokraten Schule: In St. Petersburg holten Geheimdienstagenten einen Oppositionellen aus dem Flugzeug.

Die Verzweiflung belarussischer Regimegegner wird immer größer. Am Dienstag hat sich Stepan Latypow in einem Minsker Gerichtssaal aus Protest die Halsschlagader aufgeschnitten. Das Gericht hatte zuvor seine Klagen über Folter in der Untersuchungshaft trotz blauer Flecken abgeschmettert. „Mir wurde gesagt, wenn ich mich nicht schuldig bekenne, würde Strafverfahren gegen meine Familie und Nachbarn eröffnet“, schrie Latypow in einer Verhandlungspause vor seiner Verzweiflungstat.