„Regierung des Wandels“ soll neue Ära in Israel einläuten

Die Gegenspieler Benjamin Netanjahus feilten an letzten Details für eine Koalition. Die zwölfjährige Amtszeit des Langzeit-Premiers neigte sich dem Ende zu.

Reuven Rivlin hielt sich in der Präsidenten-Residenz Beit Hanassi in Jerusalem jederzeit für eine Audienz bereit, die Israel nach mehr als zwei Jahren vom Patt befreien und dem Land eine neue Richtung geben könnte. In einem Hotel in Tel Aviv begaben sich zugleich Yair Lapid, Naftali Bennett und Gideon Saar in Klausur, um Details zu klären und Differenzen für eine Regierungsbildung auszuräumen.