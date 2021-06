"Er wird den Teufel tun": Wer wird der neue Chef der FPÖ?

Norbert Hofer hat mit seinem Rücktritt die freiheitlichen Landeschefs überrascht - vor allem einen. Politologe Thomas Hofer ortet gar einen „Kollateralschaden für das Anti-Kickl-Lager“.

Nach Differenzen über Coronamaßnahmen und einer (freilich bestrittenen) Obmanndebatte war es am Dienstag schließlich soweit: Während der freiheitliche Klubobmann Herbert Kickl zum Wanderausflug mit Gleichgesinnten auf die Rax lud, gab Norbert Hofer via Twitter seinen Rücktritt als FPÖ-Parteichef bekannt. Zwei Jahre nachdem der gelernte Flugzeugtechniker das Amt von dem über die „Ibiza-Affäre“ gestolperten Heinz-Christian Strache übernommen hat, ist es damit wieder zu haben. Anders dagegen der Posten als Dritter Nationalratspräsident – den möchte Hofer weiterhin ausfüllen. Zwei Entscheidungen, die die Partei überrascht haben.

So merkte der Abgeordnete Harald Stefan am Dienstagabend gar an, dass der FPÖ noch gar keine „unmittelbare Information" zu Hofers Abgang von der Parteispitze vorliege. Es werde nun Gespräche im Parteipräsidium geben, um die nächsten Schritte zu beraten. „Ziel muss es sein, umgehend die volle Handlungsfähigkeit der FPÖ wiederherzustellen und die vorhandene Geschlossenheit nach außen klar zu dokumentieren“, fand Kickl – der von der Wanderung nach Wien zurückeilte – via Aussendung, die Sprache wieder. Und bekundete: Er respektiere Hofers Entschluss. Und: „Ich selbst bin bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten.“

Mitreden beim Rücktritt von Hofer: Wie geht es mit der FPÖ weiter? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

Unterstützung, wenn auch eher verhaltener Natur, erhielt Kickl aus der burgenländischen Landespartei, aus der Hofer kommt. Landesparteiobmann Alexander Petschnig sah den Grund dafür, dass sich die FPÖ in den Umfragen wieder erholt hat in der „kantigen Oppositionspolitik, die mit dem Namen Kickl in Verbindung steht". Der neue Kärntner Obmann Erwin Angerer sagte, man müsse die Situation bewerten und dann eine Entscheidung treffen: „Aber wenn Kickl die Partei übernehmen will, halte ich ihn für einen möglichen Obmann." Auch der Tiroler Markus Abwerzger wünschte sich Kickl zumindest als interimistischen Obmann.

Wohin gehört die FPÖ?

Bedeckt hielten sich bis dato die Freiheitlichen in Oberösterreich, Wien, Niederösterreich und der Steiermark. So wollte Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner, der sich zuletzt hinter Hofer gestellt hatte, keine Präferenzen für dessen Nachfolge nennen. Der 50-Jährige habe die Freiheitlichen „in den schweren Stunden“ übernommen und sie „wieder in ruhigere Gewässer und zurück auf die Erfolgsspur" geführt. Und: Er habe die Partei dorthin gestellt, „wo sie meinem Selbstverständnis nach hingehört: rechts der Mitte, mit einer bürgerlichen Ausrichtung und sowohl regierungs- als auch koalitionsfähig“.

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek und sein Wiener Kollege Dominik Nepp fanden ebenfalls lobende Worte für Hofers Engagement nach Straches Abgang 2019 – ihm sei es zu verdanken, dass die Partei in Umfragen nun wieder bei rund 20 Prozent liege. Ähnlich ihr Vorarlberger Kollege Christof Bitschi. „Dafür sind wir ihm alle zu großem Dank verpflichtet", betonte Bitschi. Udo Landbauer, Landespartei- und Klubobmann der niederösterreichischen Freiheitlichen ergänzte, es liege nun an den Gremien, „mit der neuen Situation sachlich und besonnen umzugehen“.

Verhalten reagierte auch die politische Konkurrenz: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte am Rande einer Pressekonferenz, er habe mit Hofer zwar immer wieder „inhaltliche Differenzen und unterschiedliche Sichtweisen" gehabt, „aber auf menschlicher Ebene immer gut zusammengearbeitet“. Weshalb er ihm „persönlich alles Gute“ wünsche. Neos-Generalsekretär Nick Donig meinte, der FPÖ drohe nun „die Gefahr eines gefährlichen Krawall-Kurses des Herbert Kickl". Hofer bleibt nach Ansicht Donigs „eine glücklose Übergangslösung, der einen Scherbenhaufen übernommen hat".

Politologe: „Für Haimbuchner war Hofer bequem“

Nicht gar so negativ, aber durchaus kritisch, bewertete am Mittwoch indes der Politikberater Thomas Hofer im Ö1-„Morgenjournal“ die Lage der Blauen: Kickl befinde sich für das Amt des Parteiobmannes „ganz eindeutig in der Poleposition“, meinte er. Allerdings habe Hofer mit seinem Agieren einen, „wenn Sie es so nennen wollen, Kollateralschaden für das Anti-Kickl-Lager“ hervorgerufen. Denn: Er habe nicht nur den Klubobmann vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern auch Haimbuchner überrascht. „Für den kommt das zur Unzeit“, so der Experte, denn: Für den Oberösterreicher „war Hofer ganz bequem an der Parteispitze, denn er hat den eigentlichen Machtkampf, den es immer gegeben hat, zwischen Kickl und Haimbuchner verzögert“.

Haimbuchner, der nun im September Landtagswahlen zu schlagen habe, könne nun nicht aus der Deckung: „Er wird den Teufel tun und seinen Wählern signalisieren, dass er sich das (das Amt als Bundesparteiobmann, Anm.) für sich vorstellen kann“, sagte Hofer im ORF-Radio. Ein weiteres Problem: Während mit Hofer und Haimbuchner, die beide ein gemäßigtes Auftreten pflegen, auf lange Sicht eine Neuauflage von Türkis-Blau im Bund denkbar wäre, sei das mit Kickl - „auch wegen der persönlich gepflegten Abneigung zwischen ihm und Kurz - wohl nicht möglich.

(hell/APA)