Mexiko kritisiert Modeketten Zara

Die Unternehmen Zara, Anthropologie und Patowl würden sich der kulturellen Aneignung schuldig machen und die traditionellen Muster der indigenen Bevölkerung kopieren, lautet der Vorwurf.

Mexiko kritisiert Modelabels wie Zara und die US-Labels Anthropologie und Patowl stark. Der Vorwurf lautet kulturelle Aneignung, die Textilketten würden sich der traditionellen Muster der indigenen Bevölkerung Habhaft machen.

Kulturministerin Alejandra Fausto erklärt in einem öffentlichen Schreiben an die Modeketten, dass die Muster "Gemeinschaftsbesitz" der indigenen Völker seien und die Unternehmen eine Entschädigung für die Verwendung dieser aufbringen sollten. Besonders beliebt sind bei den Modeketten Muster der Mixteken- und Zapoteken-Völker.

Es gehe dabei nicht nur um einen fairen Handel, sondern auch darum, dass indigene Kreative und Designer gleichbehandelt werden. Außerdem sei "ethische Rücksichtname" und der "Schutz der Rechte indigener Völker“, die in der Vergangenheit ohnehin schon oft übergangen wurden, wichtig.

Die Ministerin hat bereits in der Vergangenheit immer wieder öffentlich kritisiert, wenn internationale Designer sich an den Mustern der indigenen Völker bedient haben. Die französische Designerin Isabel Marant schrieb deshalb im vergangenen September einen Entschuldigungsbrief an die Ministerin. Sie hatte damals einen Wollponcho mit einem Muster, das jenem der in Michoacán lebenden indigenen Volksgruppe sehr ähnlich sieht, entworfen.

In einem Statement an "CNN Lifestyle" hat sich der Zara-Mutterkonzern Inditex zu den Vorwürfen geäußert. Das Unternehmen habe den größten Respekt vor der Ministerin und den Volksgruppen in Mexiko, heißt es darin. Aber: "Das fragliche Design wurde in keiner Weise absichtlich von der Kunst der Mixteken in Mexiko entlehnt oder beeinflusst."

