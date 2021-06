Islamlandkarte künftig nur mit Registrierung

Unbekannte aus der rechtsextremen Szene hatten in Wien selbst gebastelte Schilder angebracht, um vor islamischen Einrichtungen zu „warnen“. Wegen eines Anbieterwechsels ist die Seite derzeit offline.

Die Causa um die sogenannte Islamlandkarte, die von der Dokumentationsstelle Politischer Islam erstellt und vergangene Woche von Integrationsministerin Susanne Raab vorgestellt wurde, ist um eine Facette reicher: Wie am Mittwochvormittag bekannt wurde, brachten Unbekannte über Nacht „Warnschilder“ unter Verkehrsschildern in Wien an. Die offenbar selbst gebastelten Schilder aus Karton tragen die Aufschrift „Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe“, gefolgt von einem Hinweis auf die Islamlandkarte. Dazu zeigt das gelbe Schild eine Karikatur eines Mannes, der offenbar einen muslimischen Mann darstellen soll.

Die Schilder sollen in der Nähe von mehreren Moscheen und Islamischen Vereinen in Wien platziert worden sein. Bei den Urhebern dürfte es sich um Personen aus dem Umfeld der rechtsextremen Identitären Bewegung handeln. Dies wurde am Mittwochnachmittag auch vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands bestätigt. Die Aktion wurde auf einschlägigen Blogs und Telegram-Gruppen verbreitet, wo zudem zu Nachahmungsaktionen aufgerufen wurde. Auch eine Art Bekennerschreiben fand sich auf einem rechtsextremen Blog.

Die Grüne Migrationssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic twitterte am Mittwoch ein Foto eines Schildes in Meidling und gab sich „entsetzt“. Der Wiener SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi, der das Bild offenbar schoss, bedankte sich bei der Integrationsministerin „für Stigmatisierung und Hetze“.

IGGÖ fordert Ende von Karte

Die Kritik gegen die Veröffentlichung der Islamlandkarte ist mannigfaltig und reißt nicht ab. Nach Bekanntwerden der Warnschilder wiederholte Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) die Forderung, „diesem unwürdigen Kapitel der Islampolitik“ ein Ende zu setzen und die Islamlandkarte offline zu nehmen. Bereits in den vergangenen Tagen sei ein Anstieg islamfeindlicher Attacken auf Privatpersonen bemerkbar gewesen. Die Schilder seien als direkter Angriffe auf islamische Gotteshäuser zu werten. „Muslimische Einrichtungen befinden sich aufgrund der pauschalen Verurteilung und dem Schüren von Misstrauen in akuter Gefahr“, sagte Vural in einer Aussendung. Man habe Kontakt mit den Sicherheitsbehörden aufgenommen und um Schutz der Einrichtungen angesucht.

Schilder nun beim Verfassungsschutz

Wie die Landespolizeidirektion erklärte, wurden die Schilder am Mittwoch entfernt, teils physisch sichergestellt und dem Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) übergeben, das die Ermittlungen übernahm.

Integrationsministerin Raab verurteilte die Aktion: „Dass der legitime Kampf gegen den politischen Islam von extremistischen Gruppierungen missbraucht wird, ist völlig inakzeptabel und klar zu verurteilen." Weder lasse man zu, dass rechtsextreme Gruppierungen den Kampf gegen den Islamismus missbrauchen, noch werde man sich durch Drohungen von islamistischer Seite „von unserem Weg abbringen“ lassen. „Wir müssen als Gesellschaft weiterhin gegen den Extremismus von allen Seiten konsequent vorgehen.“

Unterstützung kam auch von Raabs Wiener Parteikollegen, VP-Klubchef Markus Wölbitsch. Er versicherte, dass das Ziel der Landkarte die "Transparenz und Sichtbarmachung von islamischen Netzwerken und Vereinskonstruktionen" sei und forderte, alle Förderungen der Stadt anhand der Landkarte zu durchleuchten.

Ludwig kritisiert Schilder und „politisches Vorfeld"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) übte am Mittwoch ebenfalls harsche Kritik an den Schildern: "Ich verurteilte auf schärfste Aktionen dieser rechtsextremen Kreise, die sich zum Ziel setzen, Menschen zu stigmatisieren", sagte er in einer Pressekonferenz. Was er mindestens so ernste nehme, sei jedoch das, was im "politischen Vorfeld" geschehen sei. Er habe gewarnt, dass keine Schritte gesetzt werden sollten, die Personengruppen in einer Großstadt wie Wien auseinanderdividieren würden. Er lehne jedoch auch Drohungen gegen politisch Verantwortliche ab, fügte er hinzu.

Die Islamlandkarte, die alle über 600 islamische Organisationen in Österreich erfasst und näher beleuchtet, sorgt schon seit ihrer Vorstellung für Wirbel. Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) hatte zuvor angekündigt, gegen die Karte zu klagen. Der Rektor der Uni Wien, an der die Forschungsstelle angesiedelt ist, distanzierte sich von dem Projekt. Ministerin Raab selbst ist seit der Veröffentlichung mit Drohungen konfrontiert. Am Montag bezeichnete der Europaratsbeauftragte Daniel Höltgen die Landkarte als „muslimfeindlich und potenziell kontraproduktiv“ und empfahl sie zurückzuziehen.

Webseite offline - wegen Dienstanbieterwechsels

"Die so genannte Islam-Landkarte hat in den letzten Tagen zu einer Welle von Bedrohungen und Einschüchterungen gegen Einzelpersonen und Einrichtungen geführt, darunter mehrere auf der Landkarte angeführte Personen und Vereine, die zuständige Bundesministerin und der Leiter des Forschungsprojektes. Das verurteile ich auf das Schärfste. So etwas darf nie unwidersprochen im Raum stehen bleiben", sagt die Integrationssprecherin der Grünen, Faika El-Nagashi.

Der Leiter des Beirats der Dokumentationsstelle politischer Islam kündigt im aktuellen "Falter-Podcast" an, dass künftig eine Registrierung zum Aufrufen der Webseite vorgesehen sein wird. Dies wertet El-Nagashi als "ersten wichtigen Schritt". Zwischenzeitlich wurde die Webseite offline genommen, laut offiziellen Angaben auf Grund eines Wechsels des IT-Anbieters. Auch das begrüßt El-Nagashi. "Es braucht jetzt eine Ruhephase, in der das Projekt offline genommen und grundlegend überarbeitet wird. Sicherheit, Datenschutz und der Dialog mit den Betroffenen müssen in die DNA dieses Projekts eingebaut werden. Gerade in der Integrationspolitik müssen wir besonders darauf bedacht sein, mit welchen Werten und Haltungen wir voran gehen", betont El-Nagashi.

Offline genommen werde die Karte aber nicht: "Wir lassen unsere wissenschaftliche Arbeit weder durch rechtsextreme Vereinnahmung noch durch islamistische Drohungen zunichte machen." Sobald die IT-Änderungen vorgenommen worden seien, würde das Projekt wieder online gehen.

"Spätestens mit dem gestern bekannt gewordenen Aufruf rechtsextremer Gruppen, muslimische Einrichtungen mit einem Schild im Stadtbild zu "markieren", ist die Landkarte zu einem ernst zu nehmenden Sicherheitsproblem geworden", meint El-Nagashi, die der Landespolizei selbst Fotos dieser rechtsextremen Aktionen zugesandt hat.

(twi)