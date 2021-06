Islamlandkarte: Warnschilder bei Wiener Moscheen montiert

Unbekannte haben in Wien selbst gebastelte Schilder montiert, um vor islamischen Einrichtungen zu „warnen“.

Die Causa um die sogenannte Islamlandkarte, die von der Dokumentationsstelle Politischer Islam erstellt und vergangene Woche von Integrationsministerin Susanne Raab vorgestellt wurde, ist um eine Facette reicher: Wie am Mittwochvormittag bekannt wurde, brachten Unbekannte über Nacht „Warnschilder“ unter Verkehrsschildern in Wien an. Die offenbar selbst gebastelten Schilder aus Karton tragen die Aufschrift „Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe“, gefolgt von einem Hinweis auf die Islamlandkarte. Dazu zeigt das gelbe Schild eine Karikatur eines Mannes, der offenbar einen muslimischen Mann darstellen soll.

Die Schilder sollen in der Nähe von mehreren Moscheen und Islamischen Vereinen in Wien platziert worden sein. Bei den Urhebern dürfte es sich um Personen aus dem Umfeld der rechtsextremen Identitären Bewegung handeln. Die Aktion wurde auf einschlägigen Blogs und Telegram-Gruppen verbreitet.

Die Grüne Migrationssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic twitterte am Mittwoch ein Foto eines Schildes in Meidling und gab sich „entsetzt“. Der Wiener SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi, der das Bild offenbar schoss, bedankte sich bei der Integrationsministerin „für Stigmatisierung und Hetze“.

Die Kritik gegen die Veröffentlichung der Islamlandkarte ist mannigfaltig und reißt nicht ab. Nach Bekanntwerden der Warnschilder wiederholte Ümit Vural, Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) die Forderung, „diesem unwürdigen Kapitel der Islampolitik“ ein Ende zu setzen und die Islamlandkarte offline zu nehmen. Bereits in den vergangenen Tagen sei ein Anstieg islamfeindlicher Attacken auf Privatpersonen bemerkbar gewesen. Die Schilder seien als direkter Angriffe auf islamische Gotteshäuser zu werten. „Muslimische Einrichtungen befinden sich aufgrund der pauschalen Verurteilung und dem Schüren von Misstrauen in akuter Gefahr“, sagte Vural in einer Aussendung.

„Es tritt jetzt ein, wovor viele, auch wir, gewarnt haben. Die rechtsextreme Szene springt auf den Generalverdachts-Zug auf, der durch die so genannte „Islamlandkarte“ befördert wurde“, meldete sich auch SOS-Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak am Mittwoch.

Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) hatte zuvor angekündigt, gegen die Karte zu klagen. Der Rektor der Uni Wien, an der die Forschungsstelle angesiedelt ist, distanzierte sich von dem Projekt. Ministerin Raab selbst ist seit der Veröffentlichung mit Drohungen konfrontiert. Am Montag bezeichnete der Europaratsbeauftragte Daniel Höltgen die Landkarte als „muslimfeindlich und potenziell kontraproduktiv“ und empfahl sie zurückzuziehen.

(twi)