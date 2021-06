Bodycams für englische Sanitäter - wegen zunehmender Angriffe

Rettungskräfte können per Knopfdruck die Videoaufnahme starten. Dies soll auch der Abschreckung dienen.

Die Einsatzkräfte von Rettungswagen sollen in England künftig mit am Körper getragenen Kameras - sogenannten Bodycams - ausgestattet werden. "Diese Kameras sollen nicht nur die Zahl der Angriffe auf unsere Mitarbeiter reduzieren, sondern sind auch ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass sie sich sicher fühlen", sagte Prerana Isaar vom staatlichen Gesundheitsdienst. Rettungskräfte können per Knopfdruck die Videoaufnahme starten. Dies soll auch der Abschreckung dienen.

Im vergangenen Jahr zählte der englische Gesundheitsdienst mehr als 3500 Angriffe auf seine Mitarbeiter - sowohl von Patienten oder anderen Mitgliedern der Öffentlichkeit. Damit liegt diese Zahl rund 30 Prozent höher als noch fünf Jahre zuvor. In London und im Nordosten Englands ist der Einsatz von Bodycams bereits getestet worden und hat sich nach Einschätzung von Teilnehmenden bewährt.

(APA/dpa)