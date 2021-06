Wer wird neuer FPÖ-Parteichef?

Hofer hat überstürzt die Bühne verlassen. Kickl wäre ein logischer Nachfolger, der mindestens so viele Feinde wie Freunde hat. Wer kann die beiden Parteiflügel vereinen und anführen? Eine Analyse.

Und schon wieder braucht die FPÖ einen neuen Chef. Norbert Hofer hatte nach Attacken seines Widersachers und Mitstreiters Herbert Kickl am Dienstag offenbar die Nerven verloren und spontan beschlossen, zu gehen. Er verkündete seinen Rücktritt via Tweet, den er kurz darauf wieder löschte. Ein logischer Nachfolger wäre Kickl - aber er hat mindestens genauso viele Feinde wie Freunde. Wer wird also neuer Parteiobmann?