Museum Maxxi in Rom: Grandioser Bau, intimer Platz

Der modernen Kunst ein aufsehenerregendes Gebäude: Seit einer Dekade ist das MAXXI Teil des römischen Kulturlebens und des lokalen Alltags.

Nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiß, Rom zu haben", vermeldete Johann Wolfgang von Goethe am 1.November 1786, dem Tag, an dem er die Ewige Stadt betrat. Vor diesem prachtvollen Eingangstor befand sich damals ländliches Gebiet, im 19. Jahrhundert wuchs dort das Quartiere Flaminio, lange Zeit ein beschauliches Wohnviertel, das der Bürgermeister Francesco Rutelli in den 2000er-Jahren zu einem Kulturbezirk umgestaltete. Rutelli beauftragte Renzo Piano mit dem Bau des Auditoriums und Zaha Hadid mit der Errichtung des MAXXI, des Museums der Kunst des 21. Jahrhunderts.