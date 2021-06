Hofer und Kickl beschwichtigen, "Aktuelles" ab 15:30 Uhr

Waren am Mittwoch um versöhnliche Worte bemüht: FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl und Parteichef Norbert Hofer. (Archivbild)

Ex-FPÖ-Chef Hofer und Klubobmann Kickl bemühen sich um Versöhnliches. Die Interimsspitze informiert am Nachmittag über das Vorgehen bei der Obmannsuche.

Nach dem Rücktritt von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer, zu dem ihn nicht zuletzt Differenzen mit Klubobmann Herbert Kickl bewogen haben dürfte, waren am Mittwoch beide um versöhnliche Worte bemüht. Hofer betonte via Facebook die Notwendigkeit der Geschlossenheit und bat, seine Nachfolger genauso zu unterstützen wie er es erfahren habe. Kickl wiederum postete fast zeitgleich umfassende Dankesworte und verwies auf die zahlreichen Verdienste Hofers.

„Ich habe mich auf Anraten meiner Ärzte vor drei Wochen dazu entschlossen, wegen eines Bandscheibenvorfalls eine Reha zu machen", schrieb Hofer und verwies auf seine Krankheitsgeschichte, die von einem Paragleiter-Absturz, einer Querschnittlähmung und dem Kampf zurück gekennzeichnet war. Von seiner Familie und Freunden habe er dabei viel Kraft bekommen - eine Geschlossenheit, die es ermöglicht habe, „dass die FPÖ nach dem 'Ibiza-Video' nicht zerbrochen ist“. Eben diese Geschlossenheit brauche es auch jetzt, bat er darum, seinen Nachfolger so zu begleiten, wie es ihm beschieden war. Kickl, der sich zuletzt offen zum Konkurrenten um die Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl ausgerufen hatte, ging ebenfalls auf die gesundheitlichen Belange Hofers ein und dankte ihm umso mehr „für seinen Einsatz an vorderster Front für die FPÖ über so viele Jahre“.

In persona in Erscheinung treten werden die beiden heute übrigens nicht - nicht, wenn es nach dem Plan von Harald Stefan geht. Die Parteistatuten haben ihm nach Hofers Abgang aufgrund seiner freiheitlichen Dienstjahre zum amtsführenden FPÖ-Bundesparteiobmann-Stellvertreter avancieren lassen. Damit kommt ihm die Aufgabe der innerparteilichen Weichenstellungen zu, worunter allen voran die Einberufung der Parteigremien fällt.

Ob es dafür schon einen Termin bzw. überhaupt einen Fahrplan für die nächsten Tage und Wochen gibt, will er um 15:30 Uhr gemeinsam mit Generalsekretär Michael Schnedlitz bekannt geben.

Facebook-Eintrag von Norbert Hofer:

Facebook-Eintrag von Herbert Kickl:

